 Ankaragücü liderliği kaptı! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    liderliği kaptı!

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a> liderliği kaptı!

    'in 14. haftasında MKE , 'u 2-1 yenerek, liderliği rakibinden devraldı.

    TFF 1.Lig'in 14. haftasındaki zirve mücadelesinde 'u ağırlayan , geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve liderlik koltuğunu rakibinden kaptı.

    Mücadelenin 20. dakikasında Jean Armel Drole'un golüyle 1-0 öne geçen , ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlamayı başardı. Ancak ikinci yarının başında 48. dakikada Aaron Appindangoye'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik berabeliği yakalayan , 58'de Kenan Özer ile 2-1 öne geçti.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü taraftarı önünde galip gelerek puanını 30 yaptı ve liderlik koltuğunu kaptı. Ümraniyespor ise 28 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

    Ümraniyespor gelecek hafta sahasında Balıkesir Baltok'u ağırlarken Ankaragücü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Özgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

    MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Putsila (Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Kenan Özer, Doka (Dk. 75 İlhan Parlak), Kehinde

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Bulut Kaya (Dk. 61 Cleyton), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 82 Serdar Özbayraktar), Drole, Rangelov (Dk. 53 Emircan Altıntaş)

    Goller: Dk. 20 Drole (Ümraniyespor), Dk. 48 Appindangoye (Kendi kalesine), Dk. 58 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

    Sarı kartlar: Dk. 25 Kenan Özer, Dk. 41 Alihan Kubalas, Dk. 59 Mehmet Sak, Dk. 66 Gençer Cansev, Dk. 87 Kehinde ve Sedat Ağçay, Dk. 90+1 Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Mehmet Sedef, Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 65 Vasilogiannis, Dk. 67 Appindangoye (Ümraniyespor)

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:25
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