 Gol düellosunun galibi Rizespor! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gol düellosunun galibi Rizespor!

    Gol düellosunun galibi Rizespor!

    'in 14. haftasında , sahasında 'u 3-2 mağlup etti.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Milosevic, Ümit Kurt, Mehmet Uslu, Petrucci, Robin Yalçın, Özgür Çek (Dk. 85 Furkan Şimşek), Lincoln (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Süleyman Koç, Kweuke (Dk. 90+2 Edomwonyi)

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Alperen Yazıcı, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Barış Örücü (Dk. 90+2 Yasin Ozan), Hüseyin Atakan Üner, Kappel, Moritz

    Goller: Dk. 6, 44 ve 49 Kweuke () Dk. 53 Moritz, Dk. 80 Berkan Afşarlı ()

    Kırmızı kartlar: Dk. 45 Burak Altıparmak, Dk. 89 Moritz ()

    Sarı kartlar: Dk. 42 Kweuke, Dk. 45 Ümit Kurt, Dk. 65 Lincoln ()

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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