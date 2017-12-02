İsmail Kartal: Taraftarımız sabretsin ve bize güvensin

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Beş gündür takımdaki stresi atmak için çok uğraştık. Stres ilk yarıdaki oyunumuza da yansıdı. Bir kere geldiler ve gol attılar. İkinci yarıya çıkmadan 'Ankaragücü gibi oynamalıyız.' dedim. Kendi evimizde oynuyoruz ama niye bu kadar düşüyoruz diye kramponları değiştirmelerini istedim. Kaybedersek canınız sağ olsun, dedim." ifadelerini kullandı.

Rakibi baskı altına aldıklarında hata yapacağını da bildiklerini dile getiren Kartal, "Öne geçtikten sonra baskı kurdular biz de geriyi sağlama alıp skoru koruduk. Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum." diye konuştu.

Ankara'nın iş adamlarının sarı-lacivertli kulübe destek vermesini isteyen Kartal, şunları söyledi:

"Ankaragücü başkentin tarihi takımı. Sonuna kadar gideceğiz, taraftarımız sabretsin ve bize güvensin. Ankaragücü'nü bu sene hak ettiği yere getireceğiz. Yakın zamanda güzel şeyler olacak. Yoldan geliyoruz, yola gidiyoruz. Bu yolun sonu nereye gider Rabbim bilir."



ÜMRANİYESPOR CEPHESİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Golü de bulduk. Ankaragücü'nün taraftar baskısı ve sert oyunuyla bizi yıldırmaya çalışacağını biliyorduk. Ancak ikinci yarının başında maalesef talihsiz bir gol yedik. Belki de maçın kırılma anı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kendi kalelerine attıkları golden sonra sarı-lacivertli ekibin üstlerine daha çok gelmeye başladığını vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:

"Çok basit top kayıpları yaptık, 2. golü de riskli bölge dediğimiz 1. bölgemizde bir pas hatasıyla yedik. Buraya futbol oynamaya geldik, bazı tatsızlıklar oldu. Buna sığınmıyoruz. Bu takım buralara tesadüfle gelmedi. Ankaragücü'nün galibiyetine gölge düşürmek için söylemiyorum. Saha kenarındaki kişiler daha dikkatli olmalı. Ankaragücü kazandı tebrik ediyorum. Bu kadar güzel taraftarı arkanıza alınca oyuna etki eder ister istemez. Keşke her takımın böyle taraftarı olsa."