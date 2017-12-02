Eskişehirspor farklı kazandı!
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Samsunspor'u 4-0 yendi.
Hakemler: Emre Malok, Sezgin Çınar, Furkan Ürün
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Burak Solakel, Abdülkerim Bardakcı, Ömer Kandemir, Chibuike, Gökay Iravul (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Ahmet Cebe (Dk. 68 Halil İbrahim Pekşen), Ayite (Dk. 72 Muhammet Beşir), Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Ofoedu (Dk. 81 Semih Şentürk), Kaan Kanak, Akaminko, Semih Güler, Bruno (Dk. 74 Hasan Ayaroğlu)
Goller: Dk. 38 ve 78 Ofoedu, Dk. 60 Bruno, Dk. 63 Erkan Zengin (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Aykut Akgün, Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 79 Ofoedu, Dk. 85 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 27 Kenan Karışık, Dk. 42 Çağrı Ortakaya, Dk. 53 Abdülkerim Bardakcı (Samsunspor)
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:52
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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''Saygı duyan-duyulan F.Bahçe''
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
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