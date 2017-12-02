 Eskişehirspor farklı kazandı! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    farklı kazandı!

    Eskişehirspor farklı kazandı!

    'in 14. haftasında , deplasmanda 'u 4-0 yendi.

    Hakemler: Emre Malok, Sezgin Çınar, Furkan Ürün

    Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Burak Solakel, Abdülkerim Bardakcı, Ömer Kandemir, Chibuike, Gökay Iravul (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Ahmet Cebe (Dk. 68 Halil İbrahim Pekşen), Ayite (Dk. 72 Muhammet Beşir), Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Ofoedu (Dk. 81 Semih Şentürk), Kaan Kanak, Akaminko, Semih Güler, Bruno (Dk. 74 Hasan Ayaroğlu)

    Goller: Dk. 38 ve 78 Ofoedu, Dk. 60 Bruno, Dk. 63 Erkan Zengin ()

    Sarı kartlar: Dk. 3 Aykut Akgün, Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 79 Ofoedu, Dk. 85 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 27 Kenan Karışık, Dk. 42 Çağrı Ortakaya, Dk. 53 Abdülkerim Bardakcı ()

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:52
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