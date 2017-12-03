Efsane geri döndü

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını geride kapattığı maçın ikinci 45’inde coştu. İstanbul ekibini yıkan İsmail Kartal’ın öğrencileri, liderlik koltuğuna oturdu

TFF 1. Lig'de haftanın maçı dün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynandı. Lider olarak Başkent'e gelen Ümraniye karşısında yenik duruma düşen sarılacivertliler, taraftarı önünde mutlu sona ulaştı, zirvenin yeni sahibi oldu. 20. dakikada Rangelov sağdan ortaladı. İyi yükselen yükselen Drole, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci 45'te ev sahibinin üstünlüğü vardı. 48'de Kenan şutladı, Ümraniyespor savunmasında Appindangoye'ye çarpan top filelerle buluştu: 1-1. 58'de savunmanın hatasını iyi değerlendiren Putsila, pasını uygun durumdaki Kenan'a verdi. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1. Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı.