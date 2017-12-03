Rizespor’un zirve yürüyüşü

TARAFTARI önünde Denizlispor'u konuk eden Çaykur Rizespor, rakibini 3-2 mağlup etti. Kweuke'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Denizlispor'dan Burak ve Moritz kırmızı kart gördü. Sahasında 3'te 3 yapan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.