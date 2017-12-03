 Rizespor’un zirve yürüyüşü – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Rizespor’un zirve yürüyüşü

    Rizespor’un zirve yürüyüşü
    TARAFTARI önünde Denizlispor'u konuk eden Çaykur Rizespor, rakibini 3-2 mağlup etti. Kweuke'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Denizlispor'dan Burak ve Moritz kırmızı kart gördü. Sahasında 3'te 3 yapan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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