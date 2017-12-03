 Gaziantepspor ve İstanbulspor yenişemedi – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    ve yenişemedi

    <a href="/index/gaziantepspor?id=c1335fa7-1f56-4ce1-9ae1-31f7b251e5b8" class="" rel="tag">Gaziantepspor</a> ve <a href="/index/istanbulspor?id=be28bf24-f78b-4cdf-9928-3c72ef7788d0" class="" rel="tag">İstanbulspor</a> yenişemedi

    'in 14. haftasında, ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Bilal Gölen

    Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 45 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Mustafa Nacar (Dk. 39 Hasan Genç), Harun Enes Nural (Dk. 85 Mustafa Emirhan Özyaşar)

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (Dk. 71 Muhammed Demirci), Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 78 Eslem Öztürk), Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Bougouhi), İbrahim Yılmaz

    Goller: Dk. 9 Cajic (), Dk. 42 Müslüm Talşik ()

    Sarı kartlar: Dk. 36 Mustafa Nacar, Dk. 51 Yusuf Erdem, Dk. 71 Hasan Genç (), Dk. 45+3 Muhsin Yıldırım, Dk. 62 Oğuzhan Berber ()
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:24
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