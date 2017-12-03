Gaziantepspor ve İstanbulspor yenişemedi
TFF 1. Lig'in 14. haftasında, Gaziantepspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Bilal Gölen
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 45 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Mustafa Nacar (Dk. 39 Hasan Genç), Harun Enes Nural (Dk. 85 Mustafa Emirhan Özyaşar)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (Dk. 71 Muhammed Demirci), Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 78 Eslem Öztürk), Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Bougouhi), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 9 Cajic (İstanbulspor), Dk. 42 Müslüm Talşik (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Mustafa Nacar, Dk. 51 Yusuf Erdem, Dk. 71 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 45+3 Muhsin Yıldırım, Dk. 62 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Bilal Gölen
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 45 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Mustafa Nacar (Dk. 39 Hasan Genç), Harun Enes Nural (Dk. 85 Mustafa Emirhan Özyaşar)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (Dk. 71 Muhammed Demirci), Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 78 Eslem Öztürk), Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Bougouhi), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 9 Cajic (İstanbulspor), Dk. 42 Müslüm Talşik (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Mustafa Nacar, Dk. 51 Yusuf Erdem, Dk. 71 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 45+3 Muhsin Yıldırım, Dk. 62 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat tudor kalmalı hahaha
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Tarihi farkı onlar önledi!
Toplam 4
Yorum
1905 Bu lig'de futbol oynanıyorsa bu adamlar baska bir şey oynuyor arkadas, hiç bu kadar aciz kalmamistik.
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat fenerliler ister bence çünkü terim 6-0 ın mimarıdır hahaha
Gaziantepspor ve İstanbulspor yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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