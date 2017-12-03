Boluspor 90+2'de güldü
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Arkın Akgöl, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Guido Koçer (Dk. 86 Özgür İleri), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 46 Pedro Franco), Andre Santos (Dk. 72 Emre Gültekin), Cengiz Umut Meraş
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz (Dk. 62 Oğuzhan Aynaoğlu), Bilal Yener Arıca (Dk. 78 Sercan Kaya), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan, Didi, Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 62 Magaye), Bahattin Köse
Gol: Dk. 90+2 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Arapi (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bahattin Köse, Dk. 55 Didi, Dk. 58 Bekir Yılmaz, Dk. 90+3 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 47 Akabueze, Dk. 52 Andre Santos, Dk. 55 Poepon, Dk. 56 Furkan Şeker (Boluspor)
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:38
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat tudor kalmalı hahaha
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Tarihi farkı onlar önledi!
Toplam 4
Yorum
1905 Bu lig'de futbol oynanıyorsa bu adamlar baska bir şey oynuyor arkadas, hiç bu kadar aciz kalmamistik.
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat fenerliler ister bence çünkü terim 6-0 ın mimarıdır hahaha
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