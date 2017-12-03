 Boluspor 90+2'de güldü – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    90+2'de güldü

    Boluspor 90+2'de güldü

    'in 14. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Arkın Akgöl, Ömer Tevfik Özkoç

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Guido Koçer (Dk. 86 Özgür İleri), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 46 Pedro Franco), Andre Santos (Dk. 72 Emre Gültekin), Cengiz Umut Meraş

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz (Dk. 62 Oğuzhan Aynaoğlu), Bilal Yener Arıca (Dk. 78 Sercan Kaya), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan, Didi, Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 62 Magaye), Bahattin Köse

    Gol: Dk. 90+2 İshak Çakmak (Penaltıdan) ()

    Kırmızı kart: Dk. 43 Arapi (Boluspor)

    Sarı kartlar: Dk. 41 Bahattin Köse, Dk. 55 Didi, Dk. 58 Bekir Yılmaz, Dk. 90+3 Tevfik Altındağ (), Dk. 47 Akabueze, Dk. 52 Andre Santos, Dk. 55 Poepon, Dk. 56 Furkan Şeker (Boluspor)

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:38
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