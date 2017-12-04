4X4’lük bolu

Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde müthiş bir zafere imza attı. Uzun süre 10 kişi oynayan yarenler, İshak’ın 90+2. dakikadaki golüyle 3 puanı kaptı, üst üste 4. maçını da kazandı

TFF 1. Lig'de dün tek kazanan Boluspor oldu. Taraftarı önünde Adanaspor'u konuk eden kırmızıbeyazlılar, rakibini son dakika golüyle yıktı. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi. 11. daikada Poepon'ın sert şutu kaleciden geri döndü. 31'de Koman'ın şutunu Gökhan kornere çeldi. 45'te Didi'nin üst direkte patladı. 58'de Guido Koçer, uygun durumda Boluspor adına net bir fırsatı kaçırdı. Maçın son anlarında penaltı kazanan yarenlerde topun başında İshak Çakmak geçti. Bu futbolcu, 90+2'de Boluspor'u zafere taşıyan golü attı: 1-0. Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran kırmızıbeyazlılar, üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.