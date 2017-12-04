Ne İstanbulspor ne Gaziantepspor

LİGİN son sırasında yer alan Gaziantepspor, dün sahasındakonuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk etip, 9. dakikada Cajic'in golüyle öne geçti. 43'te Harun'un ortasına hareketlenen Müslüm, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Güneydoğu temsilcisi, puanını 3'e, İstanbulspor ise 19'a çıkardı.