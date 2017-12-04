 Ne İstanbulspor ne Gaziantepspor – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Ne İstanbulspor ne Gaziantepspor

    Ne İstanbulspor ne Gaziantepspor
    LİGİN son sırasında yer alan Gaziantepspor, dün sahasındakonuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk etip, 9. dakikada Cajic'in golüyle öne geçti. 43'te Harun'un ortasına hareketlenen Müslüm, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Güneydoğu temsilcisi, puanını 3'e, İstanbulspor ise 19'a çıkardı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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