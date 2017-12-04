Gakgoş kaçtı, Demir yakaladı

Üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Elazığspor 2-0 öne geçti, Adana Demir pes etmedi, skoru eşitledi

ORTA sıralarda yer alan iki takımın gol duellosunda kazanan yoktu. Adana Demir'e konuk olan Elazığspor, 2-0 öne geçtiği maçta bir puana razı oldu. 23. dakikada Tatos ile öne geçen bordo-beyazlılar, 31'de Ahmet Aras'la farkı ikiye çıkardı. 58'de Tambe, Adana Demir'in ilk golünü attı. 79'da Elazığspor'un 10 kişi kalmasından sonra ataklarını artıran ev sahibi, 86'da Atabey'le skoru eşitledi: 2-2. Bu sonuçla Adana Demir'in galibiyet özlemi 6 haftaya çıkarken, Elazığspor da 3 haftada 1 puan alabildi.