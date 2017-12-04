Balıkesir’de çıt çıkmadı

ZİRVE mücadelesi veren Giresunspor, Balıkesir deplasmanından bir puanla döndü. İki takım kalecilerinin de yıldızlaştığı maçta gol sesi çıkmadı. 11. dakikada Aissati'nin şutunu Anıl'ın güçlükle kurtardı. 47'de Otoo, 57'de de Abdulkadir uygun durumlarda golleri kaçırdı. Ev sahibi puanını 19'a çıkarırken, Giresunspor da puanını 24 yaptı.