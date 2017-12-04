 Balıkesir’de çıt çıkmadı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Balıkesir’de çıt çıkmadı

    ZİRVE mücadelesi veren Giresunspor, Balıkesir deplasmanından bir puanla döndü. İki takım kalecilerinin de yıldızlaştığı maçta gol sesi çıkmadı. 11. dakikada Aissati'nin şutunu Anıl'ın güçlükle kurtardı. 47'de Otoo, 57'de de Abdulkadir uygun durumlarda golleri kaçırdı. Ev sahibi puanını 19'a çıkarırken, Giresunspor da puanını 24 yaptı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balıkesir’de çıt çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN