BB. Erzurumspor, Manisa'ya hazır
TFF 1. Lig’de B.B. Erzrumspor 14. hafta oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezinde ter antrenmanı yaparak tamamlayan mavi-beyazlılar kampa girdi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:12
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
A2 Şuana kadar tudoru kovmadıysan sen GSdüşmanısın özbek defol git ikigündür heyecanla haberlere bakıyorum bir gelişme yok defol özbek istifa
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
TARAFTAR Daha çok akacak içine gözyaşı tudorla devam edersen akıllı ol başkan daha neyi bekliyorsun GS seviyorsan tudoru kov terimi getir.
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Çare Fatih Terim
Toplam 16
Yorum
Şampiyon Bence sorun sende.
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