Çaykur Rizesporlu Kweuke 57 gole ulaştı
Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forvet oyuncusu Leonard Kweuke, Denizlispor maçında attığı 3 golle hattrick yaptı, takımına 3 puanı kazandırdı. Golcü oyuncu yeşil mavili forma ile çıktığı 117'inci maçla birlikte 57 gole ulaştı.
2013-2014 sezonunda Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımında transfer edilen Leonard Kweuke, yeşil mavili takımda ligde 110, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta forma giydi. Rizespor'da 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli forvet oyuncusu 117 resmi müsabakada, 47'si Süper Lig'de, 6'sı TFF 1'inci Lig'de, 4'ü de kupada olmak üzere 57 gole ulaştı. 117 müsabakanın 95'inde ilk 11'de sahaya çıkan Kweuke, 9 bin 65 dakika sahada kaldı. Kweuke Denizlispor ile oynanan maçta attığı 3 golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.
ÜZÜLMEZ: KWEUKE ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU
Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Denizlispor maçında hattrick yapan Kweuke ile her zaman daha iyi olması konusunda konuştuğunu ve kendileri için oyuncunun çok değerli bir olduğunu söyledi. Üzülmez, iyi bir Kweuke'ye bu takımın ve bu şehrin ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Artık bu takımı sahiplenmesi gerektiğini ve şampiyonluk yolunda iyi bir Kweuke'ye hepimizin ihtiyacımız olduğunu kendisine söyledim. İlk golünü attıktan sonra bana ve takım arkadaşlarına gitmesi, kucaklaması önemli. Kweuke beni anladı. Önümüzde ki haftalarda aynı çıkışını sürdürmesi gerekiyor. Geçtiğimiz gün antrenmanda kendisi bana espri ile karışık 'Kilo verdim artık hazırım' demişti. Takımın en eski oyuncularından, takımın kaptanı Kweuke de şampiyonluğu istediğimizin farkında. Sadece Kweuke değil bütün arkadaşlarımız performanslarını ortaya koyarak en iyisini yapmalı ve hedefimize gitmeliyiz" dedi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:09
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
Çaykur Rizesporlu Kweuke 57 gole ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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