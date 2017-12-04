Çaykur Rizesporlu Kweuke 57 gole ulaştı

2013-2014 sezonunda Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımında transfer edilen Leonard Kweuke, yeşil mavili takımda ligde 110, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta forma giydi. Rizespor'da 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli forvet oyuncusu 117 resmi müsabakada, 47'si Süper Lig'de, 6'sı TFF 1'inci Lig'de, 4'ü de kupada olmak üzere 57 gole ulaştı. 117 müsabakanın 95'inde ilk 11'de sahaya çıkan Kweuke, 9 bin 65 dakika sahada kaldı. Kweuke Denizlispor ile oynanan maçta attığı 3 golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.



ÜZÜLMEZ: KWEUKE ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU

Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Denizlispor maçında hattrick yapan Kweuke ile her zaman daha iyi olması konusunda konuştuğunu ve kendileri için oyuncunun çok değerli bir olduğunu söyledi. Üzülmez, iyi bir Kweuke'ye bu takımın ve bu şehrin ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Artık bu takımı sahiplenmesi gerektiğini ve şampiyonluk yolunda iyi bir Kweuke'ye hepimizin ihtiyacımız olduğunu kendisine söyledim. İlk golünü attıktan sonra bana ve takım arkadaşlarına gitmesi, kucaklaması önemli. Kweuke beni anladı. Önümüzde ki haftalarda aynı çıkışını sürdürmesi gerekiyor. Geçtiğimiz gün antrenmanda kendisi bana espri ile karışık 'Kilo verdim artık hazırım' demişti. Takımın en eski oyuncularından, takımın kaptanı Kweuke de şampiyonluğu istediğimizin farkında. Sadece Kweuke değil bütün arkadaşlarımız performanslarını ortaya koyarak en iyisini yapmalı ve hedefimize gitmeliyiz" dedi.