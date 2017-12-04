Devre arasına kadar Ümraniyespor (D), Gazişehir Gaziantep ve Grandmedical Manisaspor (D) ile oynayacaklarını belirten Cangök, "Çok keskin ve önemli viraja gireceğiz. İlk yarıyı kesinlikle ilk 6'da bitirmeyi hedefliyoruz. Giresunspor maçında bir hayli zorlandık. Rakip yüksek toplarla çıktı ve ilk yarı hakimiyet tamamen Giresunspor'un eline geçti. İkinci yarı topu yere indirerek daha iyi bir oyun sergiledik. Balıkesirspor'un bu ligde iyi bir takım olduğunu ortaya koyduk. Biz çok pas yapan, pas yapınca da etkili oynayan bir takımız. İkinci yarı takımım güvenini kazandı ama sonuç gelmedi" dedi.



Giresunspor maçında oyuna sonradan dahil olan futbolcuların etkili bir performans sergileyemediğini ifade eden Cangök, "Giren oyuncular takıma biraz daha katkı sağlayabilseydi, skoru değiştirme şansımız olabilirdi. Foxi'yi ikinci devre iyi kullanabilir miyiz dedik fakat pas alışverişini sağlayamadık, ayağa sağlam paslarla atağa çıkamadık" yorumunu yaptı.



Giresunspor maçını unutmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hedefimiz kalan 3 maçtan 9 puan çıkarmak. Ancak en kötü ihtimalle bu karşılaşmalardan 5 puanı hanemize yazdırmalıyız. Çünkü ateş çemberinden geçeceğimiz karşılaşmalar var. Ümraniyespor ve Gaziantep Gazişehir Süper Lig'i hedeflerken, Manisaspor da düşme potasının dışına çıkmak istiyor. Biz elimizden geleni yapıp camiamızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.