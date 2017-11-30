Gaziantepspor hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantepspor TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kırmızı-Siyahlı ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarına 28 Kasım Salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
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