 Gaziantepspor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürüyor

    Gaziantepspor hazırlıklarını sürdürüyor

    'in 14. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    , TFF 1. Ligin 14.haftasında 03 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına saat 11.00'de yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Faik Demir yönetiminde, gerçekleştirilen antreman ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde toplu-topsuz koşular ve kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, yarı alanda çift kale yapılan oyun çalışması ile idmanı tamamladı.
    Kırmızı-Siyahlı ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarına 28 Kasım Salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:18
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