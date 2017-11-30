15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu
TFF 1. Lig'de 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk yarının son üç haftasının maç programı şöyle:
- 15. hafta
8 Aralık Cuma:
18.00 İstanbulspor-Boluspor (Stadı henüz belli değil)
9 Aralık Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)
15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)
15.30 Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)
10 Aralık Pazar:
13.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)
11 Aralık Pazartesi:
18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)
- 16. hafta
15 Aralık Cuma:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
16 Aralık Cumartesi:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)
17 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Stadı henüz açıklanmadı)
18 Aralık Pazartesi:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 17. hafta
22 Aralık Cuma:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
23 Aralık Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Vodafone Park)
13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Kazım Karabekir)
15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:56
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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