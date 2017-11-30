 TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de haftanın hakemleri açıklandı

    <a href="/index/tff-1-lig?id=d3a492f6-2024-40bd-b834-65a6ebdf72f8" class="" rel="tag">TFF 1. Lig</a>'de haftanın hakemleri açıklandı

    'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: Burak Şeker

    2 Aralık Cumartesi:

    13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor: Abdülkadir Bitigen

    13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor: Özgür Yankaya

    15.30 Samsunspor-Eskişehirspor: Emre Malok

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Boluspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç

    13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

    15.30 Adana Demirspor-Elazığspor: Bülent Birincioğlu

    15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor: Sarper Barış Saka

    4 Aralık Pazartesi:

    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor: Caner Ak

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN