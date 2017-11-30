TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: Burak Şeker
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor: Abdülkadir Bitigen
13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor: Özgür Yankaya
15.30 Samsunspor-Eskişehirspor: Emre Malok
3 Aralık Pazar:
13.00 Boluspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
15.30 Adana Demirspor-Elazığspor: Bülent Birincioğlu
15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor: Sarper Barış Saka
4 Aralık Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor: Caner Ak
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:16
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 3
Yorum
bts61 harika bir cevap ONUR,adamsın..
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Gizli gol silahı Pepe
Toplam 6
Yorum
tudorum yolcu olacagi mac hakem sayesinde bugüne lider geldiniz, ak kara simdi belli olacak, basaksehir 5 atti birakti kartal ama öyle kolay kolay birakmaz avini
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Mercato’dan Ferri iddiası
Toplam 3
Yorum
KadıköyBoğası Bende Fbliyim ama O.Lyon şuan Fenerden büyük
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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