"Artık kazanma zamanımız geldi"
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet özlemi 6 karşılaşmaya yükselen Altınordu yarın evinde Gazişehir Gaziantep FK karşısında çıkış arayacak.
Bornova Stadı'nda oynanacak 14'üncü haftanın açılış maçı saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları VIP 30 TL, ev sahibi ekip seyircisi için 15 TL, konuk seyirci için 10 TL olarak belirlendi. Kırmızı-lacivertlilerde cezalı ön libero Oğulcan, tedavileri süren sağ bek Kerim Alıcı, sol bek Ali Mert ve kaleci Ali Emre yok.
İyileşerek takımla çalışmalara başlayan kaleci Erce, kadroya dahil edildi. Genç file bekçisinin görev almayacağı ancak takımın motivasyonunu artırmak için kulübede yer alacağı belirtildi. "Artık kazanma zamanımız geldi" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Son haftalarda iyi futbol oynuyoruz ancak bunu skora yansıtamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları sonuca çevirmeliyiz. Rakibin durumundan daha önemli olan bizim neler yapacağımız. Evimizdeki bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor" dedi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
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