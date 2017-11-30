 6 puan daha silinebilir – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    6 puan daha silinebilir

    6 puan daha silinebilir

    ESKİ futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 1.6 milyon Euroluk borcu ödeyemeyen ve 6 puan silme cezası alan TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical 'un başı şimdi de Joshua Simpson'la derde girdi.

    Siyah-beyazlıların, 2009-2012 yılları arasında Ege temsilcisinde top koşturan Kanadalı futbolcuya 750 bin euro borcu olduğu ve FIFA'nın kulübe ihtar yazısı gönderdiği öğrenildi. Manisaspor'un ocak ayına kadar Simpson'a parası yatırmadığı takdirde 6 puan silme cezası daha alacağı belirtildi.

    Simpson'ın Makukula'nın da avukatı olan Alexis Rutman'a bu davayı verdiği öğrenilirken, yönetimin 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aramak için harekete geçtiği belirtildi. Maddi olarak en sıkıntılı günlerini yaşayan 'da başkan Abdullah Mergen'in nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu. Şu an ligde küme düşme hattında bulunan 'un, bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silindi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:13
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