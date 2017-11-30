 Denizlispor telafi peşinde – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    telafi peşinde

    Denizlispor telafi peşinde

    TFF 1'inci Lig'de geçen hafta sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan , cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına odaklandı.

    Teknik direktör Reha Erginer, Rizespor sınavını telafi maçı olarak gördüklerini belirterek, "Rizespor üst sıralara oynuyor. Ancak biz de karakterimizi sahaya yansıtıp, 3 puanı alacak güçteyiz. Rakip takıma kazanma isteğimizi yansıtmalıyız" diye konuştu.

    Balıkesirspor Baltok maçından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan Erginer, "Göreve geldiğim günden bu yana takımımız iyiye gidiyor. Koşuyor ve mücadele ediyoruz. Fiziksel olarak da kötü değiliz, 13'üncü haftanın en fazla topa sahip olan ekibi durumuna geldik. Ancak üçüncü bölgede üretkenliğimiz zayıf. Skor üretemezsek hep sıkıntı yaşarız. Umuyorum bu sorunları Rize'de aşacağız" dedi. 'da cezalı Ziya ile sakat Veli, Cihan ve Sankoh zorlu deplasmanda yok.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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