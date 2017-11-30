Denizlispor telafi peşinde
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına odaklandı.
Teknik direktör Reha Erginer, Rizespor sınavını telafi maçı olarak gördüklerini belirterek, "Rizespor üst sıralara oynuyor. Ancak biz de karakterimizi sahaya yansıtıp, 3 puanı alacak güçteyiz. Rakip takıma kazanma isteğimizi yansıtmalıyız" diye konuştu.
Balıkesirspor Baltok maçından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan Erginer, "Göreve geldiğim günden bu yana takımımız iyiye gidiyor. Koşuyor ve mücadele ediyoruz. Fiziksel olarak da kötü değiliz, 13'üncü haftanın en fazla topa sahip olan ekibi durumuna geldik. Ancak üçüncü bölgede üretkenliğimiz zayıf. Skor üretemezsek hep sıkıntı yaşarız. Umuyorum bu sorunları Rize'de aşacağız" dedi. Denizlispor'da cezalı Ziya ile sakat Veli, Cihan ve Sankoh zorlu deplasmanda yok.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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Zafer planı hazır
Toplam 6
Yorum
fazla hava siz nekadar havalara girdiniz..GS yi nekadar kücük görüysonuz.oysa türkyenin gelmis gecmis en basarli takimi unutmayin!!!!
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Görüşmedik!
Toplam 3
Yorum
gs ulan terim sen değilmisin takımı bırakıp kaçan
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Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Toplam 2
Yorum
06 emre türkiye olmadıgı için sıkıntı var bizim için brezilyayı tutuyorum bende oldum olası
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