TFF 1. Lig'de haftanın programı

Bornova Stadı'ndaki maçın başlama saati 18.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)

13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Aralık Pazar:

13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)

15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

4 Aralık Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Erzurum Kazım Karabekir)