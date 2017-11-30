 TFF 1. Lig'de haftanın programı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    TFF 1. Lig'de haftanın programı

    TFF 1. Lig'de haftanın programı

    TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı yarın oynanacak Altınordu-Gazişehir Gaziantep karşılaşmasıyla başlayacak.

    Bornova Stadı'ndaki maçın başlama saati 18.00.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

    2 Aralık Cumartesi:

    13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)

    13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)

    15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

    3 Aralık Pazar:

    13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

    13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)

    15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

    4 Aralık Pazartesi:

    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 1. Lig'de haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN