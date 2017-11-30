TFF 1. Lig'de haftanın programı
TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı yarın oynanacak Altınordu-Gazişehir Gaziantep karşılaşmasıyla başlayacak.
Bornova Stadı'ndaki maçın başlama saati 18.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 14. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Çaykur Didi)
13.00 MKE Ankaragücü-Ümraniyespor (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Aralık Pazar:
13.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-İstanbulspor (Gaziantep)
15.30 Adana Demirspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Balıkesirspor Baltok-Akın Çorap Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
4 Aralık Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Grandmedical Manisaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:28
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Avrupa’da hüsran
Toplam 3
Yorum
gsli helal olsun sana dursun özbek. ne hallere düşürdün avrupa şampionu takımı
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Trabzonspor basketbol takımında ‘ödeme krizi’ çözüldü
Toplam 2
Yorum
GencHamsi61 Teşekkürler sana başkanım. Ülkemizin senin gibi sadece spor sevdalısı olan adamlara ihtiyacı var.
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 5
Yorum
AHMET YAV BU ADAM DİKİŞ TUTMAZ MÜZMİN SAKAT ADAMI ALDI GENE FENER
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