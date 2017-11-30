 Altay’a ceza kapıda – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Altay’a ceza kapıda

    Altay’a ceza kapıda
    2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay'ın Sportif Direktörü Özden Töraydın, ara transferde takıma takviye yapabilmeleri için eski alacaklılara faizleriyle yaklaşık 900 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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