 Denizli telafi istiyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Denizli telafi istiyor

    Denizli telafi istiyor
    Çaykur Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Denizli'de teknik direktör Reha Erginer, "Bizim için telafi maçı olmalı. Yani siz sahaya çıkıp kazanacak duruşu, cesareti ve bu karakteri gösteriyorsanız kazanırsınız" dedi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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