Okta zafere inanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karagümrük'ü 5-3 yenerek moral bulan Karşıyaka'da teknik direktör Halim Okta, "Bundan sonraki süreçte hep birlikte el ele vererek, takımı hak ettiği başarıya taşımak için birlikte mücadele etmeliyiz. Bu birlikteliğin bizi zafere taşıyacağına inancımız tam" diyerek camiaya mesaj verdi