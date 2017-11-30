 Okta zafere inanıyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Okta zafere inanıyor

    Okta zafere inanıyor
    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karagümrük'ü 5-3 yenerek moral bulan Karşıyaka'da teknik direktör Halim Okta, "Bundan sonraki süreçte hep birlikte el ele vererek, takımı hak ettiği başarıya taşımak için birlikte mücadele etmeliyiz. Bu birlikteliğin bizi zafere taşıyacağına inancımız tam" diyerek camiaya mesaj verdi
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okta zafere inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN