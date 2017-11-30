Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dünkü Kasımpaşa maçında giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.



- Santos, oğluyla oynadı

Boluspor'un Brezilyalı futbolcusu Antre Santos, antrenmana 6 yaşındaki oğlu Arthur ile geldi.

Santos, antrenmanı saha kenarında izleyen oğluyla su molaları ve dinlenme zamanlarında oyun oynadı. Antrenman sahasındaki hentbol topuyla zaman zaman Arthur'a pas veren Santos, bazen de oğluna orta yaptı.

Arthur'un, antrenmanda yapılan çift kale maçı heyecanla izlediği görüldü.