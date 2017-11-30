 Boluspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da Adanaspor maçı hazırlıkları

    <a href="/index/boluspor?id=4c931afb-4997-4a54-a3b7-da88e59abeaf" class="" rel="tag">Boluspor</a>'da Adanaspor maçı hazırlıkları

    takımlarından , pazar günü iç sahada oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dünkü Kasımpaşa maçında giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

    Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.


    - Santos, oğluyla oynadı

    'un Brezilyalı futbolcusu Antre Santos, antrenmana 6 yaşındaki oğlu Arthur ile geldi.

    Santos, antrenmanı saha kenarında izleyen oğluyla su molaları ve dinlenme zamanlarında oyun oynadı. Antrenman sahasındaki hentbol topuyla zaman zaman Arthur'a pas veren Santos, bazen de oğluna orta yaptı.

    Arthur'un, antrenmanda yapılan çift kale maçı heyecanla izlediği görüldü.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da Adanaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN