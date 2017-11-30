Boluspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, pazar günü iç sahada oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dünkü Kasımpaşa maçında giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda diğer futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
- Santos, oğluyla oynadı
Boluspor'un Brezilyalı futbolcusu Antre Santos, antrenmana 6 yaşındaki oğlu Arthur ile geldi.
Santos, antrenmanı saha kenarında izleyen oğluyla su molaları ve dinlenme zamanlarında oyun oynadı. Antrenman sahasındaki hentbol topuyla zaman zaman Arthur'a pas veren Santos, bazen de oğluna orta yaptı.
Arthur'un, antrenmanda yapılan çift kale maçı heyecanla izlediği görüldü.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:11
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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
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Yorum
06 emre Galatasaray hatırlatır ona sıkıntı yok :D
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 17
Yorum
61ci R.O.K. gitti diye sevindik. Şimdi de O.R.K. çıktı başımıza. erken sevinmişiz. bu daha beter mide bulandırıcı.
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 6
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Murat Bu hakem verildiğine göre demek ki Beşiktaş'ın derbiyi kazanması istenmiyor kısa ve net :)
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