 Bolu’da hedef zirve – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Bolu’da hedef zirve

    Bolu’da hedef zirve
    LİGDE haftayı Gaziantepspor galibiyetiyle kapatan Boluspor'da söz patronun... Tecrübeli isimlerden kurulu bir takım olduklarını belirten yarenlerin başkanı Necip Çarıkçı, "Bu sezon Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz. Kupada da yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Teknik heyet ve futbolcularımız, son haftalarda alınan sonuçlarla yüzümüzü kara çıkarmıyor" dedi
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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