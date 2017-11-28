 Samsun’a durmak yasak! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Samsun’a durmak yasak!

    Samsun’a durmak yasak!
    ADANASPOR'dan sonra İstanbulspor'la da berabere kalan Samsunspor, Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan Karadeniz ekibi, dün tam kadro çalıştı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsun’a durmak yasak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.