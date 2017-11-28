Ç.Rize’den gözdağı

TFF 1. Lig'in 12. haftasında aldığı Eskişehirspor beraberliğiyle kendine gelen Çaykur Rizespor, gözünü Denizli'ye dikti. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Eskişehir'de galibiyeti kaçırdıklarını belirtip, "Ancak bu maçı unutmak zorundayız. Gelecek maçımız son haftalarda çıkışa geçen Denizlispor'la olacak. Bu maçta da işimiz hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.