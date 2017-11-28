 Elazığ’da moraller alt-üst – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Elazığ’da moraller alt-üst

    Elazığ’da moraller alt-üst
    SON iki haftayı yenilgiyle kapatan Elazığspor'da moraller sıfır... Teknik direktör Hüseyin Kalpar, iki maçta da yenilgiyi hak etmeyen bir futbol oynadıklarını belirtip, "Ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Gelecek hafta Adana Demir karşısında elimizden geleni yapıp, kazanmak zorundayız" sözlerini sarfetti.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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