 Eskişehir’de tehlike büyüyor – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Eskişehir’de tehlike büyüyor

    Eskişehir’de tehlike büyüyor
    MALİ anlamda çok zor günler geçiren Eskişehirspor'da kriz her geçen gün büyüyor. Kırmızı-siyahlı futbolcular, geçtiğimiz hafta idmanlara çıkmazken, Semih Şentürk, yaşananlarla ilgili çarpıcı sözler sarfetti. "Eskişehirspor'un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum" diyen tecrübeli futbolcu, "4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara, maçlara çıkıyoruz. Ancak her şeyin bir sonu var. Bu süreç devam ederse burada oynatacak futbolcu bulamazlar. Maalesef bu kadar güzide bir Anadolu takımı sahipsiz kaldı" açıklamasında bulundu.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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