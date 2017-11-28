 Ankaragücü Avrupa listesinde! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Ankaragücü Avrupa listesinde!

    Ankaragücü Avrupa listesinde!
    SON 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Ankaragücü, Avrupa'nın en formda takımlarına arasına girdi. TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, 9'da 9 yapan Manchester City ve PSV Eindhoven'dan sonra Valencia ile birlikte Avrupa'nın tüm liglerinde en fazla puan toplayan 3'üncü takım olmayı başardı. Bu arada İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde bu hafta sonu lider Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kazanması halinde TFF 1. Lig'de zirveye kurulacak olan Başkent temsilcisinde zorlu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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