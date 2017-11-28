Balkes horozlandı

13. haftanın kapanış maçında Denizlispor’a konuk olan Balıkesirspor, rakibine şans tanımadı. Kırmız-beyazlılar, Abdulkadir ve Sedat’ın golleriyle 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçı Denizli'de oynandı. Denizlispor'a konuk olan Balıkesirspor, rakibini net bir skorla yıktı. Üst sıraları hedefleyen Balkes, Reha Erginer ile toparlanan Horoz'a şans tanımadı. Maça hızlı başlayan konuk takım, 10. dakikada golü buldu. Abdulkadir Özgen, Balıkesirspor'u öne geçiren golü attı: 0-1. Pozisyonlar bulmaya devam eden Can Cangök'ün öğrencileri, ilk yarının sonlarında farkı ikiye çıkardı. 45'te Denizli ağlarını havalandıran isim bu kez Sedat'tı: 0-2. Bu sonuçla Balıkesirspor, puanını 18'e çıkarırken, Denizlispor 11 puanda kaldı