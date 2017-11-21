Mustafa'nın sakatlığı moral bozdu
TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle toplam 9 puanı silindikten sonra evinde Elazığspor'u 2-0 yenerek az da olsa moral bulan Grandmedical Manisaspor'da sol kanat Mustafa Sevgi'nin sakatlığı keyifleri kaçırdı
Elazığ maçının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunun çekilen MR'ında sol arka üst adalede kısmi yırtık tespit edildi. Mustafa'nın cuma günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik Direktör Fatih Tekke sol kanatta alternatif isim arayışına girdi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:35
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''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 19
Yorum
hadi yürü Sen takımın başına doğru adam neden koymadın da şimdi Adebayor a neden önlem almadık ki diyorsun
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''Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim''
Toplam 1
Yorum
neden olmasın fikret başkan başkalarının hayal etttiklerini gerçekleştiren başkandır. forması yeter beşiktaşa. gol atmış atmamış çok da önemli değil.
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Çalımbay'dan forvete takviye sinyali
Toplam 3
Yorum
EMRE OKAY VE ONAZİ BİRLİKTE OLMADAN OLMAZ. ONLAR OLMADAN MAÇ KAZANMAK İÇİN EN AZ 4 ATMAK GEREKİYOR. OKAY ONAZİ YUSUF CASTİLLO ABDÜLKADİR BURAK
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