 Mustafa'nın sakatlığı moral bozdu – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Mustafa'nın sakatlığı moral bozdu

    Mustafa'nın sakatlığı moral bozdu

    TFF 1'inci Lig'de borçları nedeniyle toplam 9 puanı silindikten sonra evinde Elazığspor'u 2-0 yenerek az da olsa moral bulan Grandmedical 'da sol kanat Mustafa Sevgi'nin sakatlığı keyifleri kaçırdı

    Elazığ maçının ikinci yarısında oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunun çekilen MR'ında sol arka üst adalede kısmi yırtık tespit edildi. Mustafa'nın cuma günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik Direktör Fatih Tekke sol kanatta alternatif isim arayışına girdi.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:35
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