Kafkas'tan Altınordu'ya ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Altınordu Kulübünün Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.
Yerleşkede Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından karşılanan Kafkas, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la tesisleri gezdi.
Kafkas, yaptığı açıklamada, Altınordu'nun örnek bir kulüp olmasının ötesinde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı yatırımın Türkiye'de elle gösterilebilecek seviyede bulunduğunu söyledi.
Sait Altınordu Yerleşkesi'nde 6-13 yaş futbol eğitimiyle ilgili oldukça önemli görsel bilgiler edindiklerini kaydeden Kafkas, şöyle konuştu:
"Pratikte bildiğimiz şeylerin burada bir anlam kazanması ve fiziksel açıdan bir yer bulması oldukça sevindirici. Hem kulüp başkanına hem de Hüseyin Eroğlu'na Türk futboluna katmış oldukları bu değerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Altınordu, tüm kulüplerimize örnek olması açısından çok önemli bir proje."
Kafkas, Altınordu gibi kulüplerin Süper Lig'de olması gerektiğini belirterek, "Umuyorum bunu da en kısa zamanda başarırlar, bunu başaracak güçteler." ifadesini kullandı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:08
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
lay lay lay lay lay lay günün en güzel haberi lay lay layda lay lay
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 7
Yorum
alper tudorun maliyeti 1.4 milyon euro bunu anladık peki tudor yüzünden şampiyonluk ve avrupa hayal olursa onların maliyeti nedir sayın özbek
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Cenk Tosun varsa korkma
Toplam 2
Yorum
bjk advers Tam tersi bence Cenk atılmaması mümkün olmayan gollerin topçusu kritik ve gergin anlarda ne yazıkki ya ağır kalıyor yada isabet sağlayamıyor
Kafkas'tan Altınordu'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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