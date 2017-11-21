 Kafkas'tan Altınordu'ya ziyaret – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Kafkas'tan 'ya ziyaret

    Kafkas'tan Altınordu'ya ziyaret

    Türkiye Futbol Federasyonu () Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu , Kulübünün Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

    Yerleşkede İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından karşılanan Kafkas, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la tesisleri gezdi.

    Kafkas, yaptığı açıklamada, Altınordu'nun örnek bir kulüp olmasının ötesinde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı yatırımın Türkiye'de elle gösterilebilecek seviyede bulunduğunu söyledi.

    Sait Altınordu Yerleşkesi'nde 6-13 yaş futbol eğitimiyle ilgili oldukça önemli görsel bilgiler edindiklerini kaydeden Kafkas, şöyle konuştu:

    "Pratikte bildiğimiz şeylerin burada bir anlam kazanması ve fiziksel açıdan bir yer bulması oldukça sevindirici. Hem kulüp başkanına hem de Hüseyin Eroğlu'na Türk futboluna katmış oldukları bu değerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Altınordu, tüm kulüplerimize örnek olması açısından çok önemli bir proje."

    Kafkas, Altınordu gibi kulüplerin Süper Lig'de olması gerektiğini belirterek, "Umuyorum bunu da en kısa zamanda başarırlar, bunu başaracak güçteler." ifadesini kullandı.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:08
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