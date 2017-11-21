Demir, yaptığı açıklamada, takım olarak her maçta iyi mücadele ettiklerini ancak gereksiz top kayıpları sonucunda puan kayıpları yaşadıklarını dile getirdi. Son olarak 3-0 yenildikleri Boluspor karşılaşmasında da benzer sorunların etkili olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Oyundan çok çabuk düşüyoruz. Boluspor maçında olduğu gibi özellikle gol yediğimizde her şey bitmiş gibi düşünüp oyundan kopuyoruz. Gol de yiyebiliriz, mağlup duruma da düşebiliriz ama gençliğimizi kullanarak bu durumu tersine çevirebiliriz. Takım olarak önce buna inanmamız gerekiyor. Takımı ateşleyecek bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu aldığımızda daha farklı bir görüntü verebiliriz."

Demir, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Adanaspor karşılaşmasında puan veya puanlar alarak moral bulmak istediklerini sözlerine ekledi.