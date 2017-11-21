Gazişehir Gaziantep deplasmanda kayıp

Sezona tecrübeli teknik adam Hüseyin Kalpar yönetiminde başlayan Gaziantep temsilcisi, ilk 7 haftada, 1 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Yedinci haftadaki Denizlispor mağlubiyetinin ardından teknik adam değişikliğine giden Gazişehir Gaziantep'te, Kalpar'dan boşalan göreve Erkan Sözeri getirildi.

Sözeri yönetiminde çıktığı ilk 2 maçtan beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, daha sonraki 2 maçtan galibiyet alıp, son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sözeri yönetiminde çıktığı 5 maçtan 9 puan toplayarak çıkışa geçen kırmızı-siyah-beyazlı ekip, dış saha maçlarında ise henüz istediği skorları alamadı.

Ligin 12. haftasını 15 puanla 9. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, 11 puanı sahasında toplarken, deplasmanda ise hanesine sadece 4 puan yazdırabildi.

Teknik direktör Erkan Sözeri, yaptığı açıklamada, iyi bir takımlarının olduğunu ve kaliteli futbol oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren iyi bir ritim yakaladıklarına inandığını belirten Sözeri, "Adana Demirspor gibi bir deplasmandan puanla dönmek sevindirici. Adana deplasmanında kazanmaya da yaklaşmıştık ama bazı hatalarımız nedeniyle goller yedik ve beraberliğe razı olduk. Futbolda yenmek kadar yenilmek veya berabere kalmak da var. Futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Erkan Sözeri, iyi yolda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti.

"Şu an için deplasmanda başarılı görünmüyoruz ama iyi yoldayız. İç sahadaki başarıyı dış sahaya da yansıtmak istiyoruz. Bunun için daha fazla çalışıp, eksikliklerimizi giderirken hatalarımızdan da ders çıkaracağız. Yolumuzun mutluluğa ulaşacağı kanaatindeyim. İnşallah taraftarımızla el ele vererek daha güzel sonuçlar da elde edebileceğiz."