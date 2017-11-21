 Altınordu zirveye takıldı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    zirveye takıldı

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> zirveye takıldı

    TFF 1'inci Lig'de 12 hafta sonunda 16 puanla 8'inci sırada yer bulan , puan tablosunda üstünde yer alan takımlar arasından şimdiye kadar sadece tek rakibini yenebildi.

    Ligde 4'üncü sıradaki Çaykur Rizespor'a 4-3, 7'nci basamaktaki İstanbulspor'a 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, zirve takipçisi Ankaragücü ve 6'ncı sırayı alan Adanaspor'la 1-1, 3'üncü basamaktaki Giresunspor'la ise 3-3 berabere kaldı. İzmir temsilcisi kendisinden daha iyi konumda bulunan kulüpler arasından bir tek 5'inci sıradaki Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki takımlar karşısında puan kayıpları yaşayan Lacivert-kırmızılı ekip, bu hafta deplasmanda lider Ümraniyespor'u mağlup etmeye çalışacak.

    KAFKAS'TAN ZİYARET
    Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U16 Ege Kupası için geldiği İzmir'de 'nun Yeşilyurt'taki Sait Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Kafkas, ilk iş olarak eğitimlerini sürdüren çocuklarla tanıştı, ardından da tesislerde incelemeler yaptı. Tesiste İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından karşılanan Kafkas, " gibi kulüplerin sayısının artması çok önemli. Bu modelin örnek alınması ve incelenmesi gerekir" diye konuştu. Başkan Özkan, Kafkas'a forma hediye etti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:41
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