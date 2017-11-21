 Denizlispor'da Moritz yok – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    'da Moritz yok

    <a href="/index/denizlispor?id=5839a3de-1a21-4241-b466-d56efbcf18cc" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'da Moritz yok

    TFF 1. Lig'de Balıkesirspor maçına hazırlanan 'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Brezilyalı futbolcu Moritz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Yeşil-siyahlılarda Sankoh ve Cihan'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ankaragücü yenilgisiyle yeniden düşme hattına gerileyen Horoz, bu sezon deplasmanda hiç maç kazanamamasına rağmen ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmayı 9 puanla geçti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:56
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