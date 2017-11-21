Yeşil-siyahlılarda Sankoh ve Cihan'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ankaragücü yenilgisiyle yeniden düşme hattına gerileyen Horoz, bu sezon deplasmanda hiç maç kazanamamasına rağmen ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmayı 9 puanla geçti.