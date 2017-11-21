Denizlispor'da Moritz yok
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor maçına hazırlanan Denizlispor'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Brezilyalı futbolcu Moritz, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Yeşil-siyahlılarda Sankoh ve Cihan'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ankaragücü yenilgisiyle yeniden düşme hattına gerileyen Horoz, bu sezon deplasmanda hiç maç kazanamamasına rağmen ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmayı 9 puanla geçti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:56
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''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 19
Yorum
hadi yürü Sen takımın başına doğru adam neden koymadın da şimdi Adebayor a neden önlem almadık ki diyorsun
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''Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim''
Toplam 1
Yorum
neden olmasın fikret başkan başkalarının hayal etttiklerini gerçekleştiren başkandır. forması yeter beşiktaşa. gol atmış atmamış çok da önemli değil.
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Çalımbay'dan forvete takviye sinyali
Toplam 3
Yorum
EMRE OKAY VE ONAZİ BİRLİKTE OLMADAN OLMAZ. ONLAR OLMADAN MAÇ KAZANMAK İÇİN EN AZ 4 ATMAK GEREKİYOR. OKAY ONAZİ YUSUF CASTİLLO ABDÜLKADİR BURAK
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