Rizespor, Süper Lig için iddialı

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, İstanbulspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin takımın özgüven kazanması açısından iyi olduğunu söyledi.



Seri galibiyetler hedeflediklerini belirten Bakır, "Kaç haftadır istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Haftalardır taraftarımızın beklentilerine cevap vermediğimiz için bizde çok üzgündük. Bu galibiyet hem zirveden uzaklaşmamak adına iyi oldu, hem de bir seri başlangıcı için umut verdi. Hafta sonu da Eskişehirspor ile karşılaşacağız. Rakibimizin kadro kalitesini iyi biliyoruz. Bu haftaki galibiyetimizin daha da anlam kazanması için Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz. Eskişehirspor'da birçok oyuncu Süper Lig'den kalma. Bizde de aynı durum var. İki güçlü takımın karşılaşmasından galibiyetle ayrılan taraf olmayı arzuluyoruz. Yeni teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ile takımımız yeni yeni toparlanmaya başladı. Son maçtaki futbolumuz da gelecek için umut verdi. Eskişehirspor maçı zor olacak ama 3 puanı alarak zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.



"BU YIL SÜPER LİG'E DÖNECEĞİZ"

1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakır, şöyle konuştu:

"Futbolu erken konuşmak doğru sonuçları ortaya çıkarmıyor ama biz bu yıl yeniden Süper Lig'e dönmek ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Takım kalitemiz de bu yolda bize güç veriyor. Taraftarımızın desteğiyle birlikte Çaykur Rizespor 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönerek kaldığı yerden devam edecektir. Bu noktada Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızın her ihtiyaçlarının da karşılanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle aldığımız başarısız sonuçların ardından şehir ve taraftarlar üzerinde oluşan olumsuz havayı silmek istiyoruz. Bunun için seri galibiyetlere ihtiyacımız var. İçerde ve dışarıda alacağımız seri puanlarla birlikte sezon sonunda ipi göğüsleyip Süper Lig'e ulaşmanın mutluluğunu yaşayacağına inanıyoruz."



"ALTYAPIDA CİDDİ BİR HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Çaykur Rizespor'un çok ciddi bir altyapı hazırlığında olduğunu anlatan Bakır, şöyle devam etti:

"Bunun çalışmalarını başlattık. Doğru transfer ve hamlelerle taraftarın beklediği daha çok kendi yöremizin futbolcularının forma giydiği bir takım olması için çok ince eleyip sık dokuyoruz. Geçmiş yıllardan ders çıkarma konusunda ödevimizi daha özenle yapmaya çalışıyoruz. Altyapı hamlemizin orta vadede çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Yeni genç oyuncuları bünyemize katmak için çalışmalarımız devam edecek. Bu 1-2 aylık çalışma olmayacak. Aralıksız devam edecek bir çalışma süreci başlattık. Oyuncu tespiti ve mevcut durumun iyileştirilmesi anlamında geniş bir kadro ile geçmişten aldığımız derslerin de katkısıyla bu defa altyapı hamlesinde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızın da bu beklentisini biliyoruz ve bu çalışmanın sonucunda mutlu olacağına inanıyoruz. Çaykur Rizespor takımı önümüzdeki sezonlarda Süper Lig'de yer alırken hem Türk futbolunu, hem yeni isimleri kazandırma, hem de ligde kalıcı olmanın planlamalarını sürdürmektedir. Ozan ve Sinan gibi birçok genç oyuncumuz var. Bu oyuncularımızın hazır hale gelmesi için yeni teknik heyetimiz de bu konunun üzerinde duruyor. İstenmeyen sonuçlar da gençlerin forma şansını azalttı. Sonuçlar iyi olunca genç oyuncular da daha fazla kadroda kendine şans bulacaktır. Gerçekten gelecek vadeden oyuncularımız var. "



"DEVRE ARASI TAKIMA DİREK KATKI SAĞLAYACAK TAKVİYELER YAPACAĞIZ"

Bakır, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını da kaydederken, şöyle konuştu:

"Takımda umut bağladığımız birçok oyuncumuzda sakatlık problemi yaşadık. Sakatlığı devam eden oyuncularımız var. Bu durum bizi yeni arayışlara sürükledi. Mutlaka Çaykur Rizespor hedeflemiş olduğu Süper Lig'e ulaşmak için transfer sürecinde gerekeni yapacaktır. Başkanımız da çok kararlı. Süper Lig yolunda kadro derinliği noktasında da mutlaka takviye yapmayı düşünüyoruz. Hocamızın raporları doğrultusunda Kasım ayı sonundan itibaren transferle ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Devre arasında takıma direk katkı sağlayacak, şampiyonluk yolunda gücümüze güç katacak oyuncuları transfer edeceğiz"



YÖNETİM YÜKSEK ÜCRET ALAN OYUNCULARLA MASAYA OTURACAK

Çok yorucu bir mali tablo ile karşı karşıya olduklarını anlatan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

" Finansal Fair Play kapsamında lisans almayı başardık. Bu takımızın doğru yönetiliyor olduğunu gösteriyor. Şuanda futbol takımında maalesef bu lig için çok yüksek maliyetli oyuncuların varlığı gerçek. Bu oyuncularımızın getirdiği mali yük Çaykur Rizespor'un omuzlarına finansal anlamda yük oluyor. Bazı oyuncularımızın sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyoruz. Bu ligde konuşulmayacak kadar yüksek rakamların var olduğu bir sözleşmeye çok değerli oyuncu bile olsa asla yanaşmayacağız. Süper Lig ayarında paralar verdiğimiz sözleşmelerle karşı karşıya kaldık. Bu anlaşmalar yapıldı maalesef. Hasan Kemal Yardımcı yönetimi geldikten sonra transfer süreci bitmek üzereydi zamanımız yoktu. Sözleşme yükümlülükleri ağır olan bazı oyuncular takımda süre almadığı halde neredeyse Süper Lig'in üzerinde ücretler alıyor. Bir an önce bu sözleşmelerden kurtulmamız gerekiyor. Ayrıca sponsorluk görüşmelerimiz de var. Çaykur Rizespor Süper Lig yolunda ihtiyacı olan finansal desteği de bulacaktır. Şuana kadar bu konuda yapılan girişimler sevindirici sonuçlar verdi. Önümüzdeki günlerde kulübümüzün mali anlamda sorun yaşamaması için ek gelir sağlayacak girişimleri olumlu sonuçlandıracağımızı inanıyoruz."



"TARAFTAR DESTEĞİYLE SÜPER LİG HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Son yıllarda yeşil mavili taraftarları çok üzdüklerini belirten Bakır, "Taraftarımızı son yıllarda çok üzdük. Hem oyunsal hem de sonuç anlamında mutlu olmadılar. Sezona iyi başladık ancak sonrasında birkaç hafta taraftarımızın mutsuz olduğu sürece döndüğü gerçeği ortaya çıktı. Alınan kötü sonuçlar 'Süper Lig yolunda erken darbe mi yiyeceğiz' endişesine neden oldu. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan ve taraftarlarla iç içe olan bir yönetim var. Taraftarımızı mutlu edecek girişimlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu planlı çalışmalarımız olumlu sonuç verecek. İnşallah son aldığımız 3-0'lık galibiyet başlayacak olan serinin habercisidir. Taraftarımız bize güvensin, takıma destek versin. Süper Lig'e ulaşma anlamında çok güçlü bir kadromuz var. Taraftarımızın desteğini alabildiğimiz takdirde bu takım Süper Lig hedefine ulaşacaktır" diyerek açıklamalarını noktaladı.