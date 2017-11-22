Altıparmak:“Antrenman hırsımızı galibiyetlere yansıtacağız”
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezi'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Oyuncularımın antrenmandaki kazanma hırsını inşallah galibiyetlere yansıtacağız” dedi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:27
-
Fener'de Bruma bombası
Toplam 10
Yorum
forever1903 hadi iyi futbol oynasaniz, hakkiniz yense anlayacagim dediklerini, hem oynama hem baskalrina laf at, ayip olmuyor mu, bu ne cekememezlik
-
Kazan kaynıyor
Toplam 13
Yorum
EDE Tudor'a gösterilen sabır Mustafa Denizli'ye gösterilseydi, şu anda hem Avrupa'da hem de ligde kurgulu düzenli oynayan bir takımımız olacaktı
-
Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 5
Yorum
Türk müsün? Sen nasıl Türksün? Bizim topladığımız puanlarla Türk takımları direk katılacak, Cenk de milli takımın as forveti, nasıl bir insanlık bu?
Altıparmak:“Antrenman hırsımızı galibiyetlere yansıtacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.