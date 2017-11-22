Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 13. haftada 27 Kasım Pazartesi günü Balıkesirspor Baltok ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Erginer, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 12. haftada deplasmanda 2-1 yenildikleri MKE Ankaragücü'nün, ligin güçlü takımlarından birisi olduğunu söyledi.
İç ve dış saha ayrımı yapmadan belli bir oyun felsefesini sahaya yansıttıklarını belirten Erginer, puanı hak ettikleri bir maçı duran toptan yedikleri golle kaybettikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Bu haftaki rakipleri Balıkesirspor Baltok'un ligde 12 maçta da gol attığına, takımının ise iç sahadaki son üç maçta gol yemediğine dikkati çeken Erginer, bu anlamda ilginç bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.
Ligde her maçın zor olduğunu vurgulayan Erginer, şunları söyledi:
"Her maçtan ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Bizim artık oyun, skor hepsine bir anda ihtiyacımız var. Bazı maçlarda skor oyunun da önüne geçiyor. Kalan 5 haftayı değerlendirmemiz lazım. İlk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar puan almamız lazım ki ikinci yarıya da daha iyi şekilde girelim. Balıkesirspor maçını ne olursa olsun kayıpsız geçmek istiyoruz."
Teknik direktör Erginer, mevcut oyuncularla devam edeceklerini, transferi ikinci aşamaya bıraktıklarını sözlerine ekledi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Bundan bicacık olmaz dün akşam izlemeye gelenler zaten pişman olmuştur penaltı golcüsü milli takımada zarar veriyor........
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Abartmayın bunun ederi 3 milyon £ Milli maçta başka kendi takımında başka oynuyor penaltı golcüsü ........................
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Raporu cuma günü verecek
Toplam 1
Yorum
Tudorla devam adamı rahat bırakın. Kadrodan verim almasını bilecektir.
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