"İlk 6 için en iddialı takımız"
Takımıyla birlikte 2. maçına hazırlanan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6 için en iddialı takım olduklarını söyledi.
"Beklentileri yüksek tutmak gerekiyor"
Ligde 15. sırada olduklarını fakat ilk 6 için en iddialı takımlardan birisi olduklarını ifade eden Karafırtınalar, "Çünkü 6. sıradaki takımla aramızda 7 puan fark var. Bu ligde 7 puan çok önemli rakamlar değil. Üçlük 2 tane seri yakaladığımızda yada 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız zaman yakalayabiliyoruz. Bunu da yapabilecek kalite var. Buna inanıyorum ve takıma güveniyorum. Beklentileri yüksek tutmak gerekiyor. Bu bize baskı oluşturmaz. Bu baskıyı fazlasıyla yaşamış deneyimli oyuncular ve teknik ekip var. Bunun altından kalkabiliriz" dedi.
"Şu an oyuncu ihtiyacım yok"
Kadrosundan 2 tane takım çıkabileceğini ve ikisinin de ligde mücadele edebileceğini kaydeden Sait Karafırtınalar, şu anda transfer ihtiyacı olmadığını ama ileriki zamanlarda 1 ya da 2 mevki için istenebileceğini söyledi.
Karafırtınalar, açıklamasının sonunda altyapı oyuncularına da değinerek şunları kaydetti: "Altyapı oyuncularını izleme fırsatı bulamadım. Öncelikli hedefimiz sıkıntılı dönemden kurtulmak. Konsantreyi tamamen A takıma verdik ama uzun vadede mutlaka değerlendireceğiz. Çünkü benim futbol geçmişimde de altyapıcılık var. Oradan gelen oyuncuların hepsini Türk futboluna kazandırdık. Burada da çok yetenekli futbolcular var. İnşallah onları da kazandıracağız. Altyapıyla koordineli bir şekilde çalışıp bunu hayata geçireceğiz."
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:28
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
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