 "İlk 6 için en iddialı takımız" – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    "İlk 6 için en iddialı takımız"

    "İlk 6 için en iddialı takımız"

    Takımıyla birlikte 2. maçına hazırlanan Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6 için en iddialı takım olduklarını söyledi.

    takımlarından , bu hafta sonu kendi evinde oynayacağı Samsunspor maçına Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde hazırlanıyor. Karaçayır'da bulunan kulüp tesislerinde antreman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ilk maça 2 antrenman yaparak çıktıklarını ama kaybetmelerine rağmen oynanan futbol, oyuncuların arzu ve isteklerinin kendilerini heveslendirdiğini belirterek, "Şimdi çok daha önemli bir maçımız var. 4 tane maçı kaybettikten sonra içeride Samsunspor karşılaşması. Önemli bir maç. Oyuncular iyi çalıştılar, 2 gün daha çalışacağız. Biraz daha taktik çalışma fırsatımız oldu. Bence bu takımın tek sıkıntısı, ofansif anlamda ileride çoğalamıyorduk. Bunun için elimizden gelen herşeyi yapıp, agresif bir oyunla 3 puanı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    "Beklentileri yüksek tutmak gerekiyor"
    Ligde 15. sırada olduklarını fakat ilk 6 için en iddialı takımlardan birisi olduklarını ifade eden Karafırtınalar, "Çünkü 6. sıradaki takımla aramızda 7 puan fark var. Bu ligde 7 puan çok önemli rakamlar değil. Üçlük 2 tane seri yakaladığımızda yada 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız zaman yakalayabiliyoruz. Bunu da yapabilecek kalite var. Buna inanıyorum ve takıma güveniyorum. Beklentileri yüksek tutmak gerekiyor. Bu bize baskı oluşturmaz. Bu baskıyı fazlasıyla yaşamış deneyimli oyuncular ve teknik ekip var. Bunun altından kalkabiliriz" dedi.

    "Şu an oyuncu ihtiyacım yok"
    Kadrosundan 2 tane takım çıkabileceğini ve ikisinin de ligde mücadele edebileceğini kaydeden Sait Karafırtınalar, şu anda transfer ihtiyacı olmadığını ama ileriki zamanlarda 1 ya da 2 mevki için istenebileceğini söyledi.

    Karafırtınalar, açıklamasının sonunda altyapı oyuncularına da değinerek şunları kaydetti: "Altyapı oyuncularını izleme fırsatı bulamadım. Öncelikli hedefimiz sıkıntılı dönemden kurtulmak. Konsantreyi tamamen A takıma verdik ama uzun vadede mutlaka değerlendireceğiz. Çünkü benim futbol geçmişimde de altyapıcılık var. Oradan gelen oyuncuların hepsini Türk futboluna kazandırdık. Burada da çok yetenekli futbolcular var. İnşallah onları da kazandıracağız. Altyapıyla koordineli bir şekilde çalışıp bunu hayata geçireceğiz."
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:28
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