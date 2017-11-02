"Andre Santos ile anlaşmak üzereyiz"
Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Bocuk, FIFA’lık oldukları Andre Santos ile anlaşmak üzere olduklarını söyleyerek, "Bugün oyuncu ve avukatından cevap bekliyoruz. Bu borç için bir bankadan 500 bin Euro kredi talep ettik" dedi.
"Okan ve Burak rapor aldı"
Okan Alkan ve Burak Çalık'ın kadro dışı bırakılması ile ilgili bir gelişmenin olmadığını söyleyen Bocuk, "Okan ve Burak'a noter aracılığı ile çalışma programı veriliyor. Şu anda devlet hastanesinden aldığı rapor dolayısıyla çalışmalara katılmıyorlar. Raporları bitince yardımcı hoca nezaretinde çalışmalara katılacaklar" dedi.
Cangök: "Son 3 maçtaki galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, iyi bir takım olduklarını ve hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'a karşı galibiyet alacaklarını belirterek, "Son 3 maçtaki galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Balıkesirspor bugüne kadar çıktığı her maçı kazandı veya kaybetti. İyi oynayarak kaybetti. Kötü oynayarak az maçta kaybettik. Erzurum ve Samsunspor maçlarında kötü oynayarak kaybettik. Ben oynamaktan yanayım. Türkiye de futbolun gelişmesi için açık futbol oynamaktan yanayım. Bizim takım olarak ne yaptığımız önemli. Futbolcularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Oyuncunun güvenini kazanması için topla oynamalarına müsaade ediyorum. Kalecimizin degaj yapmasına bile kızıyorum. Çünkü o topu alacak oyun yok. O top tehlike olarak kalemize dönüyor. Zaten defansif olarak yönümüz sıkıntılı. Defansif işimiz yapmak için yapımız agresif değil. Teknik kapasitemiz yüksek takımız. Topa sahip olduğumuzda işimizi daha iyi yapıyoruz. Daha iyi pas yapıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Daha çok gole yakın oluyoruz. Bunları futbolcularımla konuşuyoruz" şeklinde ifade etti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:39
-
Maçın en iyisi Adriano!
Toplam 5
Yorum
Kartal 18 Dün Beşiktaş İnönü stadında bir uğursuzluk vardı. Galip olunan maçlara bakın seyirci İzmir Maşını Yüksek desibel söylerdi.
-
F.Bahçe, santrforlarından verim alamıyor
Toplam 5
Yorum
ALPER26 VERİ ALAMIYOR DEĞİL KARDEŞİM DOĞRU TAKIMLA YANLIŞ OYNASIŞ TARZI VAR VE BU YUZDEN GOL KISIRLIĞI VAR FORVETLERDE HİÇBİR PROBLEM YOK
-
İşte Şenol Güneş farkı
Toplam 31
Yorum
xyz hocanın maç sonu açıklamalarını bir dinle oku yada algıla
"Andre Santos ile anlaşmak üzereyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.