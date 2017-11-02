6 sezonda 16 teknik direktör

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor, 2012-2013 sezonundan bu yana 16 teknik direktör değişikliğine gitti. Takımın başında en çok kalan teknik direktör ise 2014-2015 sezonunda Ünal Karaman oldu.

2011-2012 sezonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken TFF 1.Lig'e yükselen Adana Demirspor, 2012-2013 sezonundan bu yana 16 teknik direktör değiştirdi.



Şu anda 14 puanı bulunan mavi-lacivertli ekibin başında en çok kalan teknik direktör 2014-2015 sezonunda Ünal Karaman oldu. Karaman, Adana Demirspor'un başında toplam 46 maça çıktı. Takımın başında en az süre kalan teknik direktör ise Kubilayhan Yücel oldu. Yücel, takımın başında sadece 1 maça çıktı. Mavi lacivertli ekip, en çok teknik direktör değişikliğine ise 5 değişiklik ile 2013-2014 sezonunda gitti.



Adana Demirspor'un 2012-2013 sezonundan bugüne değiştirdiği teknik direktörler ise şöyle:



Ercan Albay: 2012-2013



Osman Özdemir: 2012-2013



Mustafa Uğur: 2012-2013



Yücel İldiz: 2013-2014



?Kubilayhan Yücel: 2013-2014



Mustafa Uğur: 2013-2014



Nurettin Yılmaz: 2013-2014



Ercan Albay: 2013-2014



Ünal Karaman: 2014-2015



Osman Özköylü: 2015-2016



Tayfur Havutçu: 2015-2016



Yılmaz Vural: 2015-2016



Erkan Sözeri: 2016-2017



Engin İpekoğlu: 2016-2017



Tekin İncebaldır: 2016-2017



Giray Bulak: 2017-2018