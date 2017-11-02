 6 sezonda 16 teknik direktör – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    6 sezonda 16 teknik direktör

    6 sezonda 16 teknik direktör

    ’de mücadele eden Adana Demirspor, 2012-2013 sezonundan bu yana 16 teknik direktör değişikliğine gitti. Takımın başında en çok kalan teknik direktör ise 2014-2015 sezonunda Ünal Karaman oldu.

    2011-2012 sezonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken TFF 1.Lig'e yükselen Adana Demirspor, 2012-2013 sezonundan bu yana 16 teknik direktör değiştirdi.

    Şu anda 14 puanı bulunan mavi-lacivertli ekibin başında en çok kalan teknik direktör 2014-2015 sezonunda Ünal Karaman oldu. Karaman, Adana Demirspor'un başında toplam 46 maça çıktı. Takımın başında en az süre kalan teknik direktör ise Kubilayhan Yücel oldu. Yücel, takımın başında sadece 1 maça çıktı. Mavi lacivertli ekip, en çok teknik direktör değişikliğine ise 5 değişiklik ile 2013-2014 sezonunda gitti.

    Adana Demirspor'un 2012-2013 sezonundan bugüne değiştirdiği teknik direktörler ise şöyle:

    Ercan Albay: 2012-2013

    Osman Özdemir: 2012-2013

    Mustafa Uğur: 2012-2013

    Yücel İldiz: 2013-2014

    ?Kubilayhan Yücel: 2013-2014

    Mustafa Uğur: 2013-2014

    Nurettin Yılmaz: 2013-2014

    Ercan Albay: 2013-2014

    Ünal Karaman: 2014-2015

    Osman Özköylü: 2015-2016

    Tayfur Havutçu: 2015-2016

    Yılmaz Vural: 2015-2016

    Erkan Sözeri: 2016-2017

    Engin İpekoğlu: 2016-2017

    Tekin İncebaldır: 2016-2017

    Giray Bulak: 2017-2018
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:14
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