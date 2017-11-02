6 sezonda 16 teknik direktör
TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor, 2012-2013 sezonundan bu yana 16 teknik direktör değişikliğine gitti. Takımın başında en çok kalan teknik direktör ise 2014-2015 sezonunda Ünal Karaman oldu.
Şu anda 14 puanı bulunan mavi-lacivertli ekibin başında en çok kalan teknik direktör 2014-2015 sezonunda Ünal Karaman oldu. Karaman, Adana Demirspor'un başında toplam 46 maça çıktı. Takımın başında en az süre kalan teknik direktör ise Kubilayhan Yücel oldu. Yücel, takımın başında sadece 1 maça çıktı. Mavi lacivertli ekip, en çok teknik direktör değişikliğine ise 5 değişiklik ile 2013-2014 sezonunda gitti.
Adana Demirspor'un 2012-2013 sezonundan bugüne değiştirdiği teknik direktörler ise şöyle:
Ercan Albay: 2012-2013
Osman Özdemir: 2012-2013
Mustafa Uğur: 2012-2013
Yücel İldiz: 2013-2014
?Kubilayhan Yücel: 2013-2014
Mustafa Uğur: 2013-2014
Nurettin Yılmaz: 2013-2014
Ercan Albay: 2013-2014
Ünal Karaman: 2014-2015
Osman Özköylü: 2015-2016
Tayfur Havutçu: 2015-2016
Yılmaz Vural: 2015-2016
Erkan Sözeri: 2016-2017
Engin İpekoğlu: 2016-2017
Tekin İncebaldır: 2016-2017
Giray Bulak: 2017-2018
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:14
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Türkiye'nin tercihi yine A Spor
Toplam 4
Yorum
taraftar Düzgün TÜRKÇE beklemiyoruz ama lütfen ciyak ciyak bağırmasınlar. Spikerleri sayesinde müsabakaları sessiz izliyoruz.
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''Yusuf büyük futbolcu''
Toplam 4
Yorum
EMİR61. EĞER DİYORSANIZ ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORUZ? Kİ BENİM BUNA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL,BU TARAFTAR ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR OL SAT.
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Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? Beşiktaş gruptan lider nasıl çıkar?
Toplam 16
Yorum
ercü 1-1 beraberlikte tek suçlu şenol güneş resmen korktu. beraberlik için oynadı.taliska son yarım saat oynamalıydı. iki agır adam ,ozi tolgay
6 sezonda 16 teknik direktör haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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