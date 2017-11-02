"Ankaragücü maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz"
Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Bu maçla çıkış yakalamak istiyoruz." dedi.
İldiz, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmandaki Altınordu maçından aldıkları bir puanın önemine değinerek, söz konusu maçta gol yollarında yaşadıkları eksikliği bu hafta aşacaklarını kaydetti.
Konuk edecekleri MKE Ankaragücü takımının güçlü bir ekip olduğunun altını çizen İldiz, şöyle konuştu:
"Ligde çok iyi konumdalar. Biz de son haftalarda ciddi ivme yakaladık. Ankaragücü maçını kazanmak zorundayız. Bu maçla çıkış yakalamak istiyoruz. Herkes bu bilinç içinde. Ufak tefek eksiklik ve sıkıntılarımız olmasına rağmen kazanma adına oyuncularım elinden gelen her şeyi yapacaktır. Semih Şentürk'ün sakatlığı devam ediyor. Kadroda olamayacak. Sahaya hangi kadroyla çıkarsak çıkalım taraftarımızın desteğiyle zorlu maçtan kazançlı çıkmak istiyoruz. Gol atma sıkıntısı çekmiyoruz ancak hatalı goller yiyorduk. Bu hataların önüne geçtik. Eskişehirspor saha içi ve saha dışında birlik ve beraberliği sağlamalıdır. Herkesin takıma katkısının olması gerekiyor ki camiayı yeniden ayağa kaldıralım. İnşallah el birliğiyle bunu başaracağız."
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:19
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
Köyiçi TFF ve PFDK nin TARAF olduklari TESCILLENDI. PORTO MAÇINDA BUNLARA PORTO TRIBÜNLERINDEN BEDAVA BILET YOLLA YÖNETIM.
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
eleman gs,fb, bjk 1 macligina evinde oynayacaklari macta bir dakikaligina yeter Y.D yeter tezahürati yapsinlar KÜFÜRSÜZ.bakalim ona ceza vericekmi
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PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
Toplam 3
Yorum
Yeter yaa Bu demirorenden ne zaman kurtulacaz
"Ankaragücü maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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