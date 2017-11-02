 Balıkesirspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    , galibiyet serisini sürdürmek istiyor

    Balıkesirspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

    Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, "Balıkesir'in bu sezon kötü oynayarak maç kaybettiği sayısı çok az. İstanbulspor maçında 3 puan almak istiyoruz." dedi.

    Cangök, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

    Takımın iyi bir uyum yakaladığını ifade eden Cangök, şöyle konuştu:

    "Son 3 maçtaki galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Balıkesir'in bu sezon kötü oynayarak kaybettiği maç sayısı çok az. İstanbulspor maçında 3 puan almak istiyoruz. Alamıyorsak da yenilmemek istiyoruz. Yediğimiz gol sayısını azaltmak için çalışıyoruz. Rakiplerimizi durdurmanın ötesinde oyunu kendimiz oynamalıyız. Sahada bizim ne yaptığımız çok önemli. Oyunculara bunu aşılmaya çalışıyorum. Bu takıma ara transfer dönemi dahil katılan tüm oyuncular bunu iyi anlıyorlar."

    Ayrıca basın mensuplarına açıklama yapan kulüp başkanı Remzi Boncuk ise Andre Santos dosyasında oyuncunun avukatına son anlaşma önerilerinin iletildiğini iki gün içinde cevap geleceğini belirtti.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:23
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