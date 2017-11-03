 Es Es çıkış peşinde! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Es Es çıkış peşinde!

    Es Es çıkış peşinde!

    Eskişehirspor teknik direktörü Yücel İldiz, MKE Ankaragücü karşılaşmasını kazanmak zorunda olduklarını belirterek, “Galibiyet serisi yapmalıyız” dedi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Pazar günü oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak zorunda olduklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Bu maçla çıkış yakalamak istiyoruz." dedi. İldiz, "Ligde çok iyi konumdalar. Biz de son haftalarda ciddi ivme yakaladık. Ankaragücü maçını kazanmak zorundayız. Bu maçla çıkış yakalamak istiyoruz. Herkes bu bilinç içinde. Ufak tefek eksiklik ve sıkıntılarımız olmasına rağmen kazanma adına oyuncularım elinden geleni yapacaktır" dedi
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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