 Balıkesirspor 3 puana kitlendi – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Balıkesirspor 3 puana kitlendi

    Balıkesirspor 3 puana kitlendi
    TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, "Galibiyet serisi yapmak istiyoruz. Balıkesir'in bu sezon kötü oynayarak kaybettiği maç sayısı çok az. İstanbulspor maçında 3 puan almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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