Balıkesirspor 3 puana kitlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, "Galibiyet serisi yapmak istiyoruz. Balıkesir'in bu sezon kötü oynayarak kaybettiği maç sayısı çok az. İstanbulspor maçında 3 puan almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.