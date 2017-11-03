 Başkan Çıkrıkçı destek istendi – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Başkan Çıkrıkçı destek istendi

    Başkan Çıkrıkçı destek istendi
    TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, Samsunspor maçında taraftarlardan destek istedi. Çarıkçı, "Boluspor'un kötü gidişi devam etmeyecek. Rizespor maçında gördük. Bolu maçında taraftar yanımızda olmalı" dedi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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